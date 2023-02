Kyrgios replica a Pietrangeli: «Fuori dal campo Berrettini guadagna molto più di Sinner»

Scende in campo Nick Kyrgios per difendere Matteo Berrettini dalle accuse di Nicola Pietrangeli che in settimana aveva detto:

«Se c’è un nuovo Nicola Pietrangeli? Sinner è il miglior tennista italiano al momento; lui “canta” in un modo, io cantavo in un altro. Rispetto a me lui ha un vantaggio: è ‘tedesco’. Quello che attualmente gioca meglio in Italia è Lorenzo Musetti, ma Sinner non si fermerà certo qui. Se vincerà uno Slam? Se lo sapessi andrei a scommetterci sopra…».

Il migliore al mondo, per Pietrangeli, è Novak Djokovic, «anche se non sta simpatico a tutti», mentre Nadal, dice, «mi sembra un po’ logoro».

Infine, una frecciatina a Matteo Berrettini:

«Mi sembra che si stia dedicando più alla pubblicità che al tennis. È un bravo ragazzo, ma è un po’ com’era Panatta: fantastico dalla vita in su, ma le gambe…».

Il tennista australiano è intervenuto su Twitter in risposta a un tweet di Jose Morgado (giornalista che segue il circuito) che aveva pubblicato le dichiarazioni di Pierangeli.

Kyrgios ha scritto: «Ma le priorità non sono una scelta personale? Posso assicurarti che Berrettini sta guadagnando molto più di Sinner fuori dal campo, e per molti di noi i soldi sono importanti».

But isn’t it his choice to prioritise? I can assure you this, he is making more bank than sinner off the court 🤦🏽‍♂️ and for some of us, money is important

