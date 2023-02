In estate il Psg dovrà ridurre i salari del 30% se non vuole subire sanzioni dall’Uefa

As riprende L’Equipe: La Uefa ha già multato il Psg lo scorso anno per 65 milioni, di cui 55 sono sospesi nell’eventualità di una nuova violazione del Fpf

Se il Psg non vuole subire sanzioni da parte dell’Uefa, dovrà ridurre i salari del 30%. Lo scrive As, che riprende L’Equipe. Il monte salari della squadra francese è troppo alto: 728 milioni di euro. Il Psg ha anche perso 370 milioni di euro l’anno scorso, influenzato dal nuovo Ffp.

Secondo L’Equipe, il club ha registrato un aumento degli stipendi del 45% negli ultimi due anni, a causa dell’ingaggio di Messi. Con l’argentino, Neymar e Mbappé in squadra, il Psg ha oneri salariali pesantissimi, che spiegano il deficit accumulato. La Uefa ha già sanzionato il Psg ad agosto con una multa di 65 milioni di euro, di cui 10 sono stati pagati immediatamente e gli altri 55 sono sospesi nell’eventualità di una nuova violazione delle regole finanziarie da parte del club. Per questo motivo, Luis Campos e Al Khelaifi devono lavorare attentamente in estate per ridurre, attraverso le vendite dei calciatori, la massa salariale.

