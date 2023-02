Il Napoli ha la media punti più alta dei grandi campionati europei (più di Barça, Arsenal e Psg)

La Gazzetta: gli azzurri hanno una media di 2,67 punti. Solo il Bayern tira di più in porta, Napoli primo anche nella classifica dei gol di testa

Il Napoli ha la media punti più alta dei grandi campionati europei. Lo ricorda la Gazzetta dello Sport con Maurizio Nicita. Il Napoli ha anche altri record: è la squadra, sempre tra i grandi campionati europei, che vince di più e che tira di più.

In cielo… di testa E con un attacco che non teme confronti e un centravanti come Osimhen capace di segnare colpendo ad altezze siderali, il Napoli con 12 gol è la squadra che segna più di testa. Una opzione in più per un gruppo che ha già segnato in stagione con 17 giocatori diversi nella rosa. E ancora la Banda Spalletti è quella che insieme al Bayern tira più volte verso la porta avversaria (Bayern 362, Napoli 351, City 350, Real Madrid 345, ndr) a dimostrazione che il dominio nel possesso palla non è solo un fatto laterale, ma c’è sempre la ricerca della profondità e della porta, con una conclusione che molto spesso parte dell’area di rigore, per avere maggiori possibilità di centrare il bersaglio.

oggi il Napoli marcia a una media di 2,67 punti di media che, oltre a proiettarlo a superare la barriera dei cento punti, sancisce che nessuno fa meglio della Banda Spalletti. Con i qatarioti di Parigi fermi a 2,45 e dietro anche al Barcellona (2,65) e Arsenal (2,50), staccato il Bayern a 2,11.

