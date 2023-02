Marca: «Il Manchester City come la Juventus, rischia penalizzazione e retrocessione»

Il quotidiano spagnolo è il primo a fare il parallelo: “Il City è accusato di più di 100 infrazioni, in stile Juventus”

Il Manchester City “come la Juve”. Il parallelo è presto fatto e ci titola Marca. Il quotidiano spagnolo riporta l’inchiesta sul Manchester City e sulle “100 infrazioni” al fair play finanziario inglese che la Premier gli imputa e spiega cosa rischia il club.

Il Manchester City – scrive Marca – non ha fornito “informazioni veritiere” su diversi argomenti come lo stipendio dell’allenatore per quattro anni, gli introiti del club, comprese le sponsorizzazioni; oltre a non aver rispettato il regolamento Uefa in tema di Financial Fair Play e licenza, né quello della Premier League in tema di profitto e sostenibilità. Il Premier accusa inoltre il club inglese di non aver fornito le “informazioni e i documenti necessari” per collaborare all’inchiesta tra il 2018 e il 2023. Ci sarebbero in ballo anche accuse sul periodo più attuale, che va dal dicembre 2018 ad oggi.

Come spiegato dal Times il City rischia una serie di possibili sanzioni, tra cui la decurtazione dei punti e l’ esclusione dalla Premier League.

ilnapolista © riproduzione riservata