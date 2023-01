Zaniolo, la Roma lo vende anche a 25 milioni più bonus (CorSport)

Sarà assente anche contro il Napoli. A Mourinho avrebbe detto: «non ho la testa». La Roma ha nove giorni per chiudere la vicenda

Se le cose non dovessero cambiare, Zaniolo sarà assente anche contro il Napoli il 29 gennaio.

Il ragazzo si sente frustrato dalla situazione, avrebbe detto allo Special One «Non ho la testa». Il suo agente è a Roma e Tiago Pinto è a lavoro per trovare una soluzione con l’esigenza di fare cassa presto per ripianare un po’ i conti.

Il Corriere dello Sport scrive che ieri si è allenato un gruppo per non incappare in ammende spiacevoli ma la volontà è una.

Il quotidiano si concentra anche sull’umore dell’attaccante italiano e di tutta la squadra giallorossa:

“Sguardo serio, anzi, cupo, un malumore percepito anche dai compagni che non si sono intromessi nei discorsi privati (ed economici) di un ragazzo che adesso non vede l’ora di lasciare Roma per mettersi tutto alle spalle e cominciare un nuovo capitolo della sua carriera.”

Il giocatore in questo momento non vuole nessuna interferenza dall’esterno, vuole stare con la sua famiglia, in attesa di un’offerta che possa accontentare le richieste anche della Roma:

“Zaniolo adesso aspetta novità dai club interessati, in primi il Tottenham di Conte che fin qui non ha ancora presentato un’offerta ufficiale. Pinto chiede 40 milioni, ma la sensazione è che possano bastarne 25 più bonus. Perché il club è uscito allo scoperto sulla cessione, e il ragazzo ha solamente un anno e mezzo di contratto: fattori che permetteranno agli interessati di giocare al ribasso. Il tempo è poco, tra nove giorni il mercato chiuderà e i tifosi conosceranno anche il futuro di Zaniolo che difficilmente prenderà parte alla trasferta di Napoli, il 29 gennaio.“