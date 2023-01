Spalletti prova a nascondersi, ma costringe tutta l’Italia ad ammirarlo (L’Equipe)

“Il Napoli ha scaraventato le inseguitrici a distanza siderale”. In Italia sono in tanti a tifare per lo scudetto a Spalletti: non ha mai tradito la sua filosofia di gioco

L’Equipe scrive del Napoli di Luciano Spalletti, che ormai non vede nemmeno più le sue inseguitrici, troppo distanziate dalla capolista. Racconta le ultime due settimane della Serie A, con la penalizzazione di 15 punti inflitta alla Juve e lo stop di Inter e Milan (sconfitti contro Empoli e Lazio) la scorsa settimana, cosa che ha consentito al Napoli di aumentare ancora di più il suo distacco. Il Milan è definito “in completa perdizione”, dopo che anche l’Inter, ieri, l’ha superata, dopo aver vinto “faticando” contro la Cremonese. La prossima settimana Milan e Inter si affronteranno nel derby e per il Napoli sarà un’occasione in più per accentuare il suo vantaggio, mentre stasera c’è la Roma, altro concorrente in classifica.

“È una configurazione da sogno per il Napoli, eliminato, inoltre, dalla Coppa Italia e unico tra i top club della classifica ad aver migliorato ulteriormente la squadra nella finestra invernale di mercato con gli arrivi di un terzino destro, il polacco Bartosz Bereszynski, dalla Sampdoria, e di un nuovo secondo portiere, Pierluigi Gollini dalla Fiorentina”.

Spalletti prova a tenere un profilo basso, a “confondere le acque” quasi come a nascondersi, scrive L’Equipe, ma intanto “costringe tutta l’Italia” ad ammirarlo.

“Il resto d’Italia è rassegnato e curioso di assistere a questa probabile incoronazione, perché bisogna essere, nel migliore dei casi, vicini ai quaranta per aver potuto vivere i festeggiamenti degli unici due Scudetti vinti dal club partenopeo, durante la mitica era Maradona (nel 1987 e nel 1990)”.

E conclude:

“Se il club, per motivi legati anche alla travagliata storia d’Italia, catalizza buona parte dell’animosità dei tifosi avversari, Luciano Spalletti, invece, raccoglie consenso unanime nello “Stivale”. Ci sono molti che vorrebbero un titolo di campione per coronare finalmente la sua grande carriera e la sua filosofia di gioco, a cui non ha mai rinunciato”.

Una dimostrazione di questo sono le parole di Mourinho in conferenza stampa, scrive L’Equipe. L’allenatore giallorosso ha detto:

«Lo Scudetto è già loro. Complimenti».