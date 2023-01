Sky: “spazio ai titolatissimi”, il diktat di Spalletti contro la Juve

“Spazio ai titolatissimi”, sarà questo, secondo SkySport il diktat di Luciano Spalletti per il big match di venerdì sera contro la Juventus. La cosa più importante è che il mister del Napoli avrà a disposizione tutta la rosa, compreso Kim che non dovrebbe avere problemi a scendere in campo, il che gli permetterà di valutare al meglio quali siano gli uomini giusto per affrontare la formazione di Allegri e portare a casa i tre punti che, se non valgono lo scudetto, sono sicuramente importanti per poter allungare ulteriormente sui bianconeri. L’unico dubbio di Spalletti, secondo Sky potrebbe essere sulla corsia di sinistra con Mathias Olivera e Mario Rui: soprattutto con avversari più fisici, spesso Spalletti ha preferito l’uruguaiano, ma Mario Rui è colui che ha fornito il maggior numero di assist. A centrocampo dovrebbe tornare Zielinski al posto di Elmas, mentre in attacco sarà ballottaggio tra Lozano e Politano.