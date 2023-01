Skriniar espulso dopo 40 minuti, Inter-Empoli per ora 0-0

Il difensore che ha rifiutato il rinnovo ed è sull’orlo della cessione al Psg, inguaia la squadra di Inzaghi

Sta per finire male l’avventura di Skriniar con l’Inter. Il difensore centrale slovacco ha rifiutato la proposta di rinnovo dell’Inter ed è vicinissimo al Psg. Potrebbe partire già a gennaio per una cifra vicina ai 20 milioni, oppure andrà via gratis a giugno. In questo clima a dir poco complesso, stasera Skriniar è stato espulso dopo appena 40 minuti contro l’Empoli. Doppia ammonizione. Due falli che sono stati sanzionati col giallo dall’arbitro Rapuano. Se finisse così, l’Inter chiuderebbe il girone d’andata a 38 punti, a 12 dal Napoli. L’Inter sta giocando con la coppia d’attacco Lautaro Martinez-Correa. Ricordiamo che domani sera si giocherà Lazio-Milan.