L’Everton è in vendita, Moshiri chiede 500 milioni di sterline (Guardian)

Il proprietario del club di Premier è aperto ad una cessione di minoranza o di maggioranza. Diversi potenziali acquirenti hanno espresso interesse

Secondo quanto scrive il Guardian, Farhad Moshiri ha messo in ventita l’Everton. Accetterà offerte a partire da una base di 500 milioni di sterline.

“L’Everton è stato messo in vendita da Farhad Moshiri, che sta cercando offerte superiori ai 500 milioni di sterline per il club della Premier League. Negli ultimi mesi Moshiri ha cercato investimenti esterni ma alla fine ha messo sul mercato l’Everton, e valuterebbe una cessione di minoranza o di maggioranza. Diversi potenziali acquirenti hanno espresso interesse”.

L’intenzione di Moshiri è quella di recuperare i soldi che ha investito nel nuovo stadio in costruzione al Bramley-Moore Dock. Ad essere stata incaricata della cessione è Deloitte, che, scrive il Guardian, non ha voluto rilasciare commenti in merito.

L’Everton ha appena esonerato il suo allenatore, Frank Lampard. Ha contattato Bielsa per la sostituzione, ma quest’ultimo ha espresso i suoi dubbi, così il club ha dirottato il suo interesse su Arnaut Danjuma.

“Moshiri e i membri del consiglio sono stati ferocemente criticati dai fan dell’Everton nelle ultime settimane, con richieste diffuse al proprietario di vendere dopo quasi sette anni e agli amministratori di andarsene. Circa 700 milioni di sterline sono stati spesi per più di 50 giocatori nell’era Moshiri, con poco più di 400 milioni di sterline recuperati nelle vendite. La tentata vendita arriva in un momento pericoloso per l’Everton con lo stadio in costruzione a un costo di almeno 550 milioni di sterline, gli ultimi tre conti disponibili del club che mostrano perdine per 372,6 milioni di sterline e lucrosi rapporti commerciali tagliati con le società di prorpietà dell’oligarca Alisher Usmanov dopo l’invasione russa dell’Ucraina. Moshiri ha finora finanziato i costi di costruzione dello stadio, ma ha cercato gli investimenti aggiuntivi necessari per completare il progetto. In un video pubblicato martedì sul sito web dell’Everton che si ritiene sia stato girato la scorsa settimana, Moshiri ha insistito sul fatto che non aveva intenzione di vendere il club”.