Piqué risponde a Shakira mostrando un Casio alla Kings League

Sulla questione ha risposto, ironicamente, anche la Casio: “Shakira, forse non siamo un Rolex, ma i nostri clienti ci sono fedeli”.

Si torna a parlare della questione Piqué-Shakira. L’ormai ex coppia è al centro dell’attenzione mediatica in seguito alla canzone della cantante colombiana nei confronti del suo ex marito. Nella canzone, pubblicata negli ultimi giorni, Shakira dice a Piqué di “aver scambiato un Rolex con un Casio”. Ebbene la risposta dell’ex giocatore del Barcellona non si è fatta attendere.

Durante la diretta su Twitch per parlare della Kings League, a un certo punto il conduttore ha chiesto alla regia “quanti minuti mancano” e Piqué ne ha approfittato per mostrare l’orologio Casio al polso, dicendo “Manca poco, lo so”. Poi ha aggiunto: “Questo Casio è per la vita”. Sono dunque partite le risate degli altri presenti e l’ex calciatore del Barcellona ha detto: “La Casio è il nuovo sponsor della Kings League” e ha regalato a tutti degli orologi Casio. Quando hanno chiesto a Piqué “Che cosa è successo? Perché stai dicendo questo?”, Sergio Agüero, ex calciatore argentino in collegamento con lo studio, ha detto con aria innocente: “È per la canzone di Shakira”.

Nuovo sponsor, quindi , per la neonata Kings League che porta il nome della famosa marca d’orologi. Un’ennesima trovata per far tornare a parlare di sé e della sua nuova lega che sta ricevendo tantissimi consensi sulla piattaforma streaming di Twitch. La competizione al suo esordio ha avuto ben 15 milioni di spettatori.

Sulla questione ha risposto, ironicamente, anche la Casio attraverso un tweet dove ricorda che i loro clienti restano fedeli:

“Shakira, forse non siamo un Rolex, ma chiaramente i nostri clienti ci sono fedeli”.

