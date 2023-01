Per la prima volta da Maradona, il Napoli è davvero favorito sulla Juve, ora o mai più (Messaggero)

Il quotidiano romano presenta Napoli-Juve come il vero derby Nord-Sud e scomoda Garibaldi: “è stato il primo “core ‘ngrato”, prima di Altafini e Higuain”

Il Messaggero dedica una pagina a Napoli-Juventus, la madre delle partite, la rappresentazione del Nord contro il Sud. Cita pure Garibaldi. Il primo vero confronto Napoli-Juve si è avuto nel 1860 e ne venne fuori l’Italia. Garibaldi fu il primo cuore ingrato, ben prima di Altafini e Higuain, scrive il quotidiano.

“Ma quale Juventus-Inter: è Napoli-Juventus il vero derby d’Italia. Dell’Italia reale che pulsa e si sbatte, quella spaccata come una mela, del Nord da una parte e il Sud sempre dall’altra, in direzioni ostinate e contrarie ma destinate a incrociarsi per sopravvivere meglio”.

“D’altronde è da un Napoli-Juventus che sgorga l’Italia, nel 1860. La prima partita, già decisiva, la vincono i torinesi, grazie a un centravanti nato a Nizza, cittadino del mondo: Giuseppe Garibaldi”.

E’ Garibaldi, scrive il quotidiano romano, “il primo “core ‘ngrato”, ben prima di Altafini e Higuain“.

Domani si affronteranno Spalletti e Allegri, “i due allenatori italiani più bravi in circolazione“. Sanno entrambi che “Napoli-Juventus è già un crocevia. Un crash test. Una verifica di ambizioni e perdizioni“.

Il Messaggero scrive che per la prima volta dai tempi di Maradona è il Napoli ad essere favorito. E’ in testa alla classifica e ha finora dominato il campionato di Serie A. Ora o mai più.

“Per la prima volta dai tempi di Maradona, il Napoli è davvero favorito. Ha dominato il campionato, ha il miglior attacco e la seconda miglior difesa, ha il gioco più bello e più efficace, da nove partite consecutive tra campionato e coppe vince in casa, insomma ora o mai più”.

Ma arriva la Juventus, che non perde da otto partite e che ha vinto 1-0 per cinque volte.