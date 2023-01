Per il Guardian Kvara è il 40esimo calciatore al mondo, Osimhen 52esimo

Per il quotidiano inglese, il georgiano è uno dei più grandi affari del calcio dei tempi recenti. Osimhen ha un entusiasmo contagioso

Il Guardian stila la classifica dei 100 migliori calciatori maschi del mondo nel 2022. Nei primi 52 posti ci sono solo sei calciatori della Serie A, di cui due del Napoli: Kvara e Osimhen. Kvara è 40esimo, il terzo della Serie A dopo Leao (23°) e Di Maria (38). Osimhen, invece, è il sesto, alla posizione 52. Prima di lui, il Guardian annovera al 46esimo posto Theo Hernandez del Milan e al 49esimo Amrabat, della Fiorentina. Vlahovic si piazza al 66° posto, Brozovic al 68°.

Di Kvara, il Guardian scrive:

“Dopo essersi fatto un nome al Rubin Kazan e alla Dinamo Batumi, Kvaratskhelia era volato sotto i radar, almeno fuori dalla Russia e dalla Georgia, prima del suo arrivo al Napoli la scorsa estate. Il Napoli lo ha pagato 10 milioni, sembra uno dei più grandi affari dei tempi recenti. La sua forma irrefrenabile ha contribuito a portare il Napoli in testa alla classifica e ad avvicinarlo allo scudetto. Il suo soprannome, Kvaradona, dice tutto. Ci vuole qualcosa di speciale per guadagnarsi i paragoni con El Diego a Napoli”.

Il giudizio su Osimhen è firmato da Nicola Bandini.

“Vincitore del premio come miglior giovane giocatore della Serie A per il 2021-22, Osimhen è uno dei primi a rivendicare il premio di MVP del campionato questa volta. Una miscela spettacolare di esplosività e controllo del corpo mozzafiato, ha tutto per diventare uno dei migliori giocatori del pianeta e in campo e’ portatore di un entusiasmo che ti fa venire voglia di saltare dalla sedia. Ha iniziato la nuova stagione di Serie A con nove gol in 10 partite e ne ha segnati quattro in una singola partita di qualificazione alla Coppa d’Africa con la Nigeria contro il São Tomé e Príncipe a giugno. Solo gli infortuni lo hanno rallentato”.