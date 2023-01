“La vittoria del Napoli sulla Juve è un rock’n’roll”. E su Kvara: “ha la spensieratezza giovanile del predestinato che sa di esserlo”

Osimhen è una forza della natura, dovreste vedere come ride quando segna (Sueddeutsche)

La Sueddeutsche scrive del 5-1 rifilato dal Napoli alla Juventus, venerdì, lo definisce “il rock’n roll del calcio”.

“Si diceva che tutto sarebbe stato probabilmente deciso con un gol negli ultimi minuti, ma è venuta fuori in modo molto diverso, molto denso, rumoroso, molto rock’n’roll. 5-1 Napoli, mille colori, come nella canzone di Pino Daniele”.

Il quotidiano tedesco: potrà finalmente bastare, a 33 anni dall’ultimo scudetto del Napoli? Chissà. Una cosa è certa: “il Napoli non è mai stato così egemonico“. Ma i napoletani sono superstiziosi, e allora…

Una menzione speciale è riservata, dalla Sueddeutsche, a Lobotka, che “è presente in ogni passaggio” e a Anguissa, che “stabilizza tutto il reparto con il suo senso dell’equilibrio“. Ma ovviamente il palcoscenico è tutto per Osimhen e Kvaratskhelia.

Osimhen, scrive il quotidiano tedesco, “è una forza della natura“, uno che “a differenza di tanti nove, non ha paura dello spazio: se davanti a lui si apre una prateria, se la prende“. Se fa gol, “si strappa la maschera dal viso e dovresti vedere la sua risata“. E poi c’è Kvaratskhelia, ispiratissimo, con le sue volate sulla fascia sinistra, “con quella spensieratezza giovanile del predestinato che sa di essere predestinato“.

“Mentre festeggiava il gol del 2-0 al 39′, ha tenuto l’indice davanti alla bocca per mettere a tacere i critici che avevano già alzato la voce. In Italia va sempre molto veloce. Poi ha fatto un gesto con entrambe le mani che voleva dire: “Vacci piano, dammi tempo, non ti sbagli su di me”. Ha solo 21 anni”.