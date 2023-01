Sky: Napoli-Cremonese si gioca regolarmente

Terminata la riunione che si è svolta allo stadio Maradona. La prefettura ha dato l’ok, si giocherà regolarmente nonostante il maltempo e l’allerta meteo

Alla fine si gioca. È stato deciso che Napoli-Cremonese questa sera si giocherà nonostante il perdurare del maltempo e dell’allerta meteo anche per le prossime 24 ore. Inizio alle ore 21. Notizia data anche da Sky Sport 24, la riunione si è svolta proprio al San Paolo.

Sono ore che Napoli è flagellata da un vento fortissimo e pioggia sferzante. Da questa mattina è in vigore sulla città un’allerta meteo che poco fa la Protezione civile ha prorogato di altre 24 ore. Domani, così come accaduto oggi, parchi cittadini e scuole resteranno chiuse. E ora rischia di saltare anche la partita di Coppa Italia in programma al Maradona stasera, tra Napoli e Cremonese.

Calciomercato.com ha sctitto che il match poteva essere rinviato proprio per il maltempo. Le istituzioni cittadine, insieme a quelle calcistiche hanno valutato il da farsi. E hanno deciso che si giocherà.