Mike Tyson denunciato per uno stupro avvenuto negli anni ’90 

Su Le Parisien. Una nuova legge in vigore nello stato di New York consente le denunce così tardive. La presunta vittima chiede 5 milioni di dollari di danni

Secondo quanto scrive Le Parisien, Mike Tyson è stato denunciato per uno stupro risalente ai primi anni ’90. La denuncia è stata presentata da una donna di cui non si conosce l’identità a inizio gennaio, presso il tribunale civile della contea di Albany. La donna chiede 5 milioni di dollari di danni.

La presunta vittima dichiara di essere stata violentata mentre era con Tyson in limousine vicino a New York. Il pugile era già stato condannato nel 1992 per aver stuprato la modella Desiree Washington, che all’epoca aveva 18 anni: ha trascorso tre anni in galera. Trent’anni dopo, una donna lo denuncia di nuovo.