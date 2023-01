Lazio squadra piccina, le mancano due terzi per essere un intero (Il Messaggero)

“Partita, compleanno e stagione. Tutto rovinato. Contro un Empoli tra l’arrendevole e il miserrimo, la Lazio implode e divora se stessa”

Il giudizio del Messaggero sul pareggio della Lazio contro l’Empoli è impietoso: “partita, compleanno e stagione. Tutto rovinato“. La Lazio conduceva 2-0, si è fatta rimontare, gettando all’aria i tre punti che aveva quasi conquistato. Un crollo che arriva a tre giorni di distanza da quanto era accaduto contro il Lecce: stesso copione. Il quotidiano romano scrive:

“Sul 2-0, un 2-0 tranquillo pacioso e in apparenza senza rischi, contro un Empoli tra l’arrendevole e il miserrimo, la Lazio implode come un buco nero e riesce nell’impresa di divorare se stessa, pareggiando una partita stravinta. È l’eutanasia di un amore, o di una speranza di magnifiche sorti”.

E ancora:

“Chi aspira a qualcosa di grande non può subire rimonte con questa inesorabile frequenza: sono già 13 i punti persi dalla Lazio dopo essere andata in vantaggio, e sempre nel secondo tempo. Il manifesto di una squadra interrotta, traditrice di ogni promessa. È una Lazio a cui mancano due terzi, per essere un intero: se le partite finissero al 30’, dicono i perfidi statistici, sarebbe prima in classifica. Questo Lazio-Empoli può essere uno snodo che peserà nel prosieguo perché è stata davvero il simbolo dell’inadeguatezza della squadra, l’ha proprio sancita, almeno in un’ottica Champions: così narcisi e sussiegosi non si può essere. E la questione chiama in causa i giocatori, certo, che pochi giorni dopo Lecce dimostrano di non aver imparato nulla; ma a questo punto è logico coinvolgere anche Sarri, perché se certi orrori continuano vuol dire che nemmeno lui ha il controllo della situazione. Per tacere della scarsa intensità agonistica generale, con visibile calo di condizione nella ripresa”.

Una squadra piccina, scrive il quotidiano.

“Si è spenta la luce, di colpo, come altre volte, come accade alle squadre piccine. Addio sogni di gloria”.