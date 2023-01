La freddezza di Ancelotti che non ha voglia di riallacciare i rapporti con Gattuso (Gazzetta)

Niente abbracci, niente sorrisi prima della partita. “Gattuso penserà anche ad altre cose. E sul piano umano peseranno più della sconfitta”

Ormai neanche il giornalismo italiano può più nascondere quel che è sotto gli occhi di tutti: la rottura tra Ancelotti e Gattuso, con l’allenatore del Real Madrid che considerò e considera un tradimento il modo con cui Gattuso gestì il suo arrivo e la sua permanenza a Napoli (negando che De Laurentiis lo avesse cercato e poi dicendo che la squadra era a pezzi fisicamente). Il giornalismo di relazione adesso è costretto a raccontare quel che è sotto gli occhi di tutti, come è stato palese dal freddissimo saluto tra i due prima di Real Madrid-Valencia di Supercoppa (vinta dal Madrid ai rigori).

Ecco cosa scrive la Gazzetta:

Niente abbracci, niente sorrisi, niente battute o complicità. Come sarebbe stato lecito attendersi se a increspare un’amicizia solida e di lunga data non fosse arrivata l’acrimoniosa successione sulla panchina del Napoli nel dicembre 2019. Poi i due italiani si sono piazzati ai vertici delle rispettive aree tecniche, ignorandosi per tutta la sera a distanza di pochi metri. A fine partita Rino si è di nuovo avvicinato a Carlo, gli ha dato la mano e poi una pacca sul petto. Carlo l’ha incassata senza battere ciglio né alzare il sopracciglio. Di nuovo, distacco.

Carlo c’è rimasto male tre anni fa ed evidentemente non ha ancora voglia di perdonare o di riallacciare i rapporti col suo ex pupillo.

Il Valencia esce scornato da una serata coraggiosa e rincuorante sotto il profilo del gioco. Ma Gattuso penserà anche ad altre cose. E sul piano umano peseranno più della sconfitta.