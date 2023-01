La Cremonese perde contro il Monza: contro il Napoli Alvini potrebbe non esserci

Nelle prossime ore è lecito attendere l’esonero di Alvini iniziando il toto allenatori. Secondo le ultime informazioni sarebbe stato già contattato Davide Ballardini.

La Cremonese sempre più nel baratro in questa Serie A, la squadra di Alvini, ancora a secco di vittorie, ha perso quest’oggi contro il Monza per 2-3 in casa. L’ennesima sconfitta per la squadra neopromossa che rischia seriamente di tornare in Serie B. La partita è stata caratterizzata dall’impatto in fase offensiva degli uomini di Palladino che si portano subito in vantaggio con Ciurria dopo 7 minuti. Il primo tempo si conclude con il risultato di 0-2 per i brianzoli grazie alla rete di Caprari su calcio di rigore.

Nell’intervallo, piovono fischi assordanti all’indirizzo della squadra e del mister Alvini reo di non essere in grado di saper guidare la squadra. Chiedono incessantemente le dimissioni dell’allenatore, sempre più sulla graticola, e la squadra avversaria trova anche il tempo di siglare il momentaneo 0-3. Sul finale, però, c’è la ripresa della squadra di casa grazie alle reti di Ciofani prima e Dessers poi che portano il risultato sul 2-3. La partita tra Cremonese e Monza finisce così, con un altra sconfitta per la Cremonese che sarà impegnata contro il Napoli nella prossima fase della Coppa Italia.

