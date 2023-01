Klopp: «La diagnosi dell’infortunio di Van Dijk è piuttosto difficile»

Il tecnico del Liverpool in conferenza: «Dovrebbe restare fuori per più di un mese, ma sono fiducioso che possa ridurre le scadenze»

L’allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Wolverhampton di Julen Lopetegui valido per i sedicesimi di finale di Fa Cup. Il Liverpool è stato sconfitto in Premier League dal Brentford.

Klopp ha voluto innanzitutto ricordare Gianluca Vialli, scomparso stamattina:

“E’ molto dura, le reazioni dicono tutto. Auguro il meglio alla sua famiglia. Sarà ricordato nel miglior modo possibile”.

A Klopp è stato poi chiesto un aggiornamento sulle condizioni di Virgil Van Dijk, infortunatosi nel match contro il Brentford, il cui stop preoccupa non poco.

“La diagnosi è stata piuttosto dura. Sta per rimanere fuori per più di un mese, ma sono fiducioso che possa ridurre le scadenze“.

Il mese di assenza farebbe saltare al difensore centrale gli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid, in programma il 21 febbraio.

Klopp ha anche parlato del suo capitano, Jordan Henderson, che ha saltato l’ultima partita a causa di una commozione cerebrale: “Ha svolto gran parte dell’allenamento senza usare la testa, che è esattamente quello che gli è permesso fare”. A Klopp è stato chiesto infine dell’ultimo acquisto, Cody Gakpo, che potrebbe giocare i suoi primi minuti contro i Wolves : “Sa giocare, sì. Le prime impressioni su di lui sono brillanti. È un calciatore che fa le cose in modo molto naturale e chissà dov’è l’obiettivo, questo è un incoraggiamento per tutti”.