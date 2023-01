Inter, involuzione preoccupante dopo Napoli: il club vuole di più da Inzaghi (Gazzetta)

La squadra puntava allo scudetto, invece si ritrova a 10 punti dalla capolista. Il pubblico fischia. Il club vuole vedere un cambio di atteggiamento

L’involuzione dell‘Inter preoccupa e il club chiede ad Inzaghi una scossa, già a partire dalla sfida col Milan. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

“Non c’è un confronto staff tecnico-dirigenti in programma, ma, è chiaro, il club ora si aspetta una scossa. Ok, la vittoria contro il Napoli ha dimostrato che l’Inter c’è e può davvero dire la sua nella corsa scudetto, ma la frenata a Monza – al netto dell’errore dell’arbitro Sacchi – e la prestazione di martedì in Coppa Italia contro il Parma non sono passate inosservate”.

In Coppa Italia, contro il Parma, anche il pubblico di San Siro ha fischiato i giocatori nerazzurri. Il club vuole vedere una reazione, lo stesso spirito che si è intravisto in Champions. Anche perché i 10 punti di distacco dal Napoli sono troppi per una società che è partita con l’ambizione di vincere lo scudetto.

“Dopo Napoli c’è stata un’involuzione preoccupante e ora la società chiede a Inzaghi di più: non vuole più vedere cali di tensione, né tantomeno presunzione da parte della squadra nell’approccio a partite sulla carta semplici. E poi vuole rivedere una squadra compatta, capace di imporre il proprio gioco e di rimanere sempre in partita anche lontano dal Meazza: troppi i gol presi in trasferta, troppe le occasioni sciupate, troppi i passaggi a vuoto anche all’interno di una stessa partita”.

La reazione ci deve essere già in Supercoppa, contro il Milan: diventa quello il crocevia della stagione.

“Perché in fondo, quando si siede sulla panchina dell’Inter, è quello che la gente si aspetta: risultati e ambizione. Ed è quello che vuole vedere di nuovo la società, fino all’ultima gara”.