Il Chelsea vuole Joao Felix che è infelice all’Atletico

Secondo The Athletic il portoghese potrebbe trasferirsi in prestito già in questo mese. L’ad dell’Atletico: «La cosa ragionevole è pensare che se ne andrà»

Secondo The Athletic, Il Chelsea ha raggiunto un accordo con l’Atletico Madrid per Joao Felix.

L’attaccante portoghese dovrebbe trasferirsi in prestito, ma al momento non ci sono notizie sull’eventuale firma. Il Chelsea pagherà uno stipendio di circa 11 milioni di euro, un ingaggio più basso di quanto aveva previsto l’Atletico, sconfitto dal Barca nell’ultima giornata di Liga.

Joao Felix non sta vivendo un’annata felice con il Cholo Simeone. L’Atletico è al momento fuori dalla lotta Champions vista la sconfitta contro i ragazzi di Xavi. The Athletic ricorda le parole dell’amministratore delegato dei colchoneros:

«La cosa ragionevole è pensare che lui (Joao Felix) se ne andrà. Anche se mi piacerebbe che rimanesse, ma non è nei piani del giocatore».

Da tempo la squadra di Simeone cercava una sistemazione per l’ex Benfica, approdato a Madrid nel 2019 come il nuovo Ronaldo, veloce, tecnicamente forte e determinante. In questa stagione ha segnato 5 gol e fornito tre assist in 20 presenze.

Ma le attese, anche per il gioco di Simeone, non sono mai state rispettate e ultimamente il club lo aveva proposta ad Arsenal e Manchester United.

Ma spuntarla dovrebbe quindi essere il Chelsea. A Londra stanno comunque cercando nuove soluzioni per risollevare una stagione deludente e per togliere a Potter qualsiasi altro alibi dopo le ultime brutte prestazione.

Il sito inglese infatti richiama l’ingaggio dell’attaccante Fofana dal Molde che ha esordito nella partita persa per 4-o contro il City e l’interessamento di Nkunku dal Lipsia.

Su Joao Felix, The Athletic scrive:

“Un Felix in forma porterebbe moltissimo al Chelsea. Il nazionale portoghese rimane potenzialmente uno dei giocatori più talentuosi al mondo, se riesce a uscire dal limbo in cui è rimasto bloccato all’Atletico Madrid. Felix si considera un numero 10 che fa gol: il suo eroe d’infanzia era Kakà. (…) Vuole arrivare in Premier League e mostrare cosa è in grado di fare“.