Eto’o sbotta: «Basta falsificare l’età, rovina la reputazione del Camerun»

Il Mundo Deportivo: “Samuel Eto’o si è indignato perché spesso i ragazzini camerunensi mentono sulla loro età, fingendosi più piccoli”

Samuel Eto’o non ce la fa più e sbotta. L’ex giocatore di Barcellona, Inter e Chelsea ha detto la sua sulla frequente falsificazione dell’età attuata dai giocatori camerunensi.

Il Mundo Deportivo riporta le parole di Eto’o, oggi presidente della Federcalcio del Camerun che ha escluso 21 giocatori perché avevano abbassato la loro età per poter entrare a far parte della nazionale camerunense. Il Camerun, da quando Eto’o è il numero uno del calcio camerunense viene spesso messo sotto i riflettori mediatici per l’operato proprio dell’ex calciatore.

Scrive il quotidiano:

“Per quanto la FIFA abbia gettato il guanto sulla questione (lo ha fatto dal 2017), è successo di nuovo. Alcuni ragazzi che hanno sostituito quelli sorpresi a falsificare la propria età hanno fatto lo stesso ed Eto’o, oggi presidente della federazione calcistica camerunense, si è espresso in merito, chiarendo che non lascerà cadere il Camerun nella macchia. «Dobbiamo porre fine alla manipolazione dell’età che storicamente ha rovinato la reputazione del calcio camerunese», ha detto.”

La Fifa nel 2017 aveva deciso di intervenire chiedendo a tutte le squadre nazionale di avviare una valutazione e un controllo sulle proprie selezioni. I test sui giocatori delle nazionali vengono effettuati attraverso una telecamera magnetica che esamina i polsi e, assicura il Mundo Deportivo, secondo gli esperti questo è il metodo migliore per determinare con una certezza l’età dei giocatori.

Già all’inizio dell’anno questo scandalo aveva colpito il Camerun e a parlarne era stato proprio il già citato quotidiano spagnolo:

“L’immagine del calcio in Camerun è stata nuovamente offuscata a causa di un caso che si verifica abbastanza spesso nel paese africano: mentire sull’età. Il fatto è che la Federcalcio del Camerun ha escluso dalla selezione 21 giovani giocatori perché hanno falsificato la loro data di nascita per essere selezionati. Erano tutti più vecchi di quanto dichiarassero di essere. La federazione aveva selezionato 30 giovani per la serie di qualificazioni al torneo della Coppa d’Africa per giocatori sotto i 17 anni, ma ora sembra che la maggior parte non sarà in grado di partecipare. Motivo: sono troppo vecchi. Alla fine colpisce il 70% dei giocatori selezionati.”