È sparito il Milan, il mercato estivo è stato fallimentare (Corsera)

Tre partite senza vittorie, infortunati cronici, penuria di motivazioni. La Supercoppa con l’Inter può essere un contentino

La crisi del Milan e la Supercoppa italiana di mercoledì tra Milan e Inter. Ne scrive il Corsera che titola “È sparito il Milan”.

Il derby nel deserto di mercoledì è già il crocevia decisivo della stagione: una vittoria rilancerebbe i rossoneri dal punto di vista motivazionale consentendo loro di mettere in bacheca un trofeo, mentre una sconfitta spalancherebbe una crisi conclamata, con lo scudetto ormai già per metà del Napoli e gli ottavi di Champions col Tottenham di Conte da giocare con l’umore sotto i tacchetti. Il pareggio di Lecce è stato una mazzata. La terza partita consecutiva senza successi rischia di aver tolto ulteriori certezze, dopo il pari choc con la Roma e la dolorosa eliminazione in Coppa Italia per mano del Toro.

Il Milan è l’ombra di sé stesso e a poco serve ricordare che un anno fa di questi tempi i punti erano pressoché gli stessi, 39 contro i 38 attuali. È diverso lo spirito, l’approccio, è diverso il Diavolo. «Dobbiamo pensare solo a recuperare i nostri principi di gioco» ha ammesso Stefano Pioli nella notte fradicia di Lecce, anche se l’impressione è che ci sia di più. Il mercato estivo è stato fallimentare. O per lo meno fin qui si è rivelato tale. Il simbolo è De Ketelaere, un oggetto misterioso costato 35 milioni, quasi tutto il budget. Non ha ancora segnato un gol e in Salento non è nemmeno entrato in campo. Sono arrivati Origi, Adli, Vranckx, Thiaw: fatto sta che il Milan è più debole dell’anno scorso, quando a centrocampo c’era Kessie e in difesa Romagnoli.