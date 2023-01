Damascelli: dietro il Napoli c’è soltanto fuffa

Su Il Giornale. Nemmeno Mourinho è riuscito a molestare il Napoli, gli ha consegnato la vittoria dopo aver annunciato il verdetto finale: scudetto con 4 mesi di anticipo

Dietro il Napoli c’è soltanto fuffa, scrive Tony Damascelli su Il Giornale. Nemmeno la Roma è riuscita a molestare la squadra di Spalletti. Al Maradona è finita 2-1 per il Napoli.

“Nemmeno Mourinho è riuscito a molestare il Napoli, gli ha consegnato la vittoria dopo aver già annunciato il verdetto finale, scudetto con quattro mesi di anticipo. Il gol prepotente di Osimhen è stato come una porta sbattuta in faccia agli scocciatori, quello di Simeone ha svegliato il sogno romanista. Dietro il Napoli c’è soltanto fuffa, l’Inter è a meno tredici e il caso Skriniar conferma la schizofrenia di mercato e di gestione. Brutte notizie altrove, non si hanno più notizie del fattore campo, saltate le sicurezze del passato, San Siro e Allianz sono territori di piacere per gli ospiti, specie quando vengono considerati minori, l’Empoli aveva spiazzato l’Inter, il Sassuolo ha svergognato il Milan e il Monza ha approfittato di un gruppo sbandato e sbadato che nulla ha a che fare con la Juventus, così come la Fiorentina ha bloccato una Lazio poco sarriana, all’Olimpico”.

E ancora, “crisi piena per Pioli“, che si ritrova fuori dalla zona Champions. E “squallore assoluto per Allegri che ha

mediocri idee e malissimo utilizzate, un solo attaccante per un’ora, cinque nella mezzora finale, roba che nemmeno nelle sagre paesane“.

Ancora su Allegri:

“Il futuro di Allegri è già segnato, il livornese ha scoperto la parola “salvezza”, se avesse dignità, visti i denari già

abbondantemente incassati, dovrebbe per forma presentare le dimissioni, non può essere licenziato per lo scriteriato contratto firmato dall’ex titolare della ditta e lancerebbe nello smarrimento la nuova dirigenza che non ha ancora provato l’ebbrezza di una vittoria, la squadra è a 5 punti dalla zona retrocessione, i due argentini sono in gita, il resto è grigiastro, demotivato”.