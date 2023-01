Conor McGregor indagato per aver aggredito una donna con calci e pugni

Lo scrive Ultima Hora. E’ accaduto l’estate scorsa a Ibiza. La donna ha dovuto saltare in acqua dallo yacht dove si trovava con il pugile per scappare alla sua furia

Secondo quanto riferisce Ultima Hora , il pugile più pagato al mondo, Conor McGregor , è indagato da un tribunale di Eivissa per la presunta aggressione a una donna. McGregor l’avrebbe picchiata violentemente mentre i due erano insieme su una barca, costringendola a gettarsi in acqua per sfuggire alla furia del pugule. La donna ha sporto denuncia a Dublino e un tribunale di Eivissa ora sta indagando sul caso. L’aggressione sarebbe avvenuta a Formentera la scorsa estate, dopo che i due avevano passato assieme il compleanno di McGregor. La donna, 42enne, accusa il pugile di averla presa a calci e pugni, prima di costringerla a fuggire dallo yacht.

Il caso è stato provvisoriamente archiviato la scorsa estate perché la donna non aveva formalizzato alcuna denuncia davanti alla Guardia Civil di Formentera il giorno dell’incidente. Lei stessa ha ora spiegato che all’epoca era sotto shock, che era stata interrogata quando aveva solo un bikini e degli stivaletti di plastica addosso e che desiderava solo tornare in albergo e in Irlanda. Una volta a Dublino, ha deciso di sporgere denuncia e ha testimoniato in una stazione di polizia pochi giorni dopo il suo arrivo.

La donna ha raccontato di aver conosciuto McGregor prima che diventasse famoso, dal momento che provengono dallo stesso quartiere. Il 16 luglio dell’anno scorso, si era recata all’Ocean Beach Club con alcuni amici. Sapeva che il pugile avrebbe festeggiato lì il suo compleanno, nell’area vip. Secondo quanto racconta, è riuscita ad entrare nel locale perché lo stesso McGregor l’ha chiamata per entrare e lì ha trascorso buona parte della notte con lui e con gli amici che avevano in comune. Verso le quattro del mattino, il pugile ha deciso di lasciare il locale per tornare sul suo yacht ed ha invitato la donna ad andare con lui. Poi l’epilogo violento.