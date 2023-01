Colpito al petto, infarto in campo: il football americano trema per Hamlin (VIDEO)

Le foto rimandano al trauma di Christian Eriksen, agli Europei. I compagni in circolo, barriera umana, mentre uno di loro è a terra col cuore fermo. Stavolta è un campo di football americano, campionato Nfl, Buffalo Bills contro Cincinnati Bengals. L’uomo a terra è Damar Hamlin, un safety di 24 anni alla sua seconda stagione a Buffalo. Il cuore di Hamlin si è fermato dopo un colpo subito da un avversario, nel primo quarto. Il battito cardiaco è stato ripristinato dal personale medico sul campo prima che Hamlin fosse poi portato al Centro medico dell’Università di Cincinnati. E’ in condizioni critiche.

A circa nove minuti dall’inizio della partita – racconta il New York Times – Hamlin ha affrontato il ricevitore del Bengals Tee Higgins dopo una presa di 13 yard. Higgins ha speronato Hamlin a tutta velocità, colpendolo alla testa e al petto. Hamlin si è alzato rapidamente, ha due passi e ed è crollato a terra.

VIDEO: Buffalo Bills safety Damar Hamlin suffered a cardiac arrest following hit during a game and remains in critical condition pic.twitter.com/82ZdCrcQfx

