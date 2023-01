Charbonnier: «Zidane dice che per allenare il Psg servono legami personali»

Charbonnier ospite da Rothen: «Cinque anni senza allenare sono troppi, non si può fare. Se te ne vai dal Real Madrid devi trovare una squadra a quell’altezza».

Nel programma radiofonico di Jerome Rothen l’ex campione del mondo nel 1998 Lionel Charbonnier parla della situazione attorno a Zinedine Zidane. Il francese è senza squadra da ormai 2 anni e si dice che fosse il favorito numero uno per succedere a Didier Deschamps alla guida della Nazionale francese, ma dopo il rinnovo del tecnico il futuro di Zidane appare sempre più oscuro. Charbonnier ha spiegato che il desiderio di Zidane è quello di tornare ad allenare ma ancora non ci sono squadre libere. Queste le parole di Charbonnier:

«Il suo desiderio è quello di tornare ad allenare. Se non ha allenato finora era per puntare alla Nazionale francese. Ma adesso dovrebbe aspettare tre anni e mezzo? Cinque anni senza allenare sono troppi, non si può fare. Se te ne vai dal Real Madrid devi trovare una squadra a quell’altezza, come il Psg. Ma lui del Psg mi ha detto che per allenare servono legami personali».

Nel frattempo, prende piede anche l’ipotesi di Zidane seduto sulla panchina di un’altra Nazionale:

«I brasiliani sarebbero molto contenti di avere un allenatore come lui, che vuole lasciare un segno sul calcio. Anzi, i brasiliani pensano che Zidane sia più brasiliano che francese. In Inghilterra invece non ce lo vedo, perchè non parla inglese».

Sulle possibili nazionali parla anche Emmanuel Petit, altro ex compagno di squadra di Zidane:

«Deve tornare sul mercato, ma non ci sono troppe squadre che possono attrarlo, sia a livello di club che di nazionale. Magari il Belgio gli può interessare, ma perchè non un paese del Maghreb come l’Algeria?».