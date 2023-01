Carlos Alberto: «Mourinho sarà il nuovo Ct del Brasile, mi ha chiesto di fargli da assistente»

La rivelazione dell’ex centrocampista brasiliano, che lo Special One ha allenato al Porto, a Mundo GV: «Lo dico direttamente. Si tratta di una notizia».

Il Brasile, dopo la disfatta a Qatar 2022, pensa a José Mourinho come nuovo commissario tecnico. Le voci vanno avanti da qualche settimana e a confermarle voci ci ha pensato Carlos Alberto, ex centrocampista brasiliano. Alberto, che è già stato allenato da Mourinho ai tempi del Porto, ha annunciato a Mundo GV che il tecnico lusitano sarebbe interessato alla proposta del Brasile.

Così Carlos Alberto sulla situazione Mourinho-Brasile:

«Lo dico direttamente. Forse Mourinho sarà il nuovo allenatore della Nazionale brasiliana. Si tratta di una notizia. Mi ha anche proposto di fargli da assistente».

Il tecnico ancora deve fornire una risposta ufficiale sulla questione ma molto presto sarà interrogato sulle voci inerenti alla Seleçao. Per conoscere la versione del diretto interessato, molto probabilmente, bisognerà attendere il ritorno in conferenza stampa del tecnico giallorosso (che con la Roma ha un contratto fino al 2024). Ancora da capire se tornerà a parlare alla vigilia della sfida di Coppa Italia con il Genoa o di quella con la Fiorentina, in programma domenica 15 gennaio all’Olimpico.

Nel frattempo, la sua Roma è riuscita a strappare ieri un pareggio contro il Milan alle battute finali. La partita si è conclusa 2-2 grazie ad una rete di Abraham alle battute conclusive.