Aulas: «La situazione di Le Graet è inquietante»

A L’Equipe: «Le Graet difficilmente tornerà. In molti aspettano una mia opinione in merito ma aspettiamo nuove informazioni per decidere»

Jean Michel Aulas, presidente dell’Olimpique Lione, è uno dei presidenti più influenti nella federazione francese e membro del Comex, comitato consigliere della Federazione calcio francese (FFF). L’Equipe lo ha intervistato chiedendogli qual è la sua opinione su Le Graet e su quali saranno le nuove mosse per rimettere in piedi la federazione dopo lo scandalo. Il presidente dell’OM ha aperto con un suo pensiero sulla vicenda:

«Non ho informazioni precise, a parte quello che dice la stampa. È preoccupante che non ci sia giornata senza che intervenga un nuovo sviluppo. Ma non c’è procedura contraddittoria. Cerco quindi di essere prudente. Ho visto il comunicato di Natale che mantiene le sue posizioni… È inquietante, ma sono anche perplesso. C’è una terribile distorsione tra ciò che viene detto da un lato e ciò che risponde Noel. Devo poter parlare con lui».

Aulas sulle decisioni del Comex per la FFF all’Equipe:

«Un ritorno di Le Graet? Sembra sempre più difficile. Ma ancora una volta aspettiamo gli elementi della relazione. Non posso condannare qualcuno che conosco bene finché non ho prove concrete a sostegno di questa posizione. Molti attendono la mia parola per pronunciarsi. Occorre una riflessione collettiva e vi si dica al termine della riunione di giovedì qual è la nostra posizione. Dedicheremo i due giorni per avere ulteriori informazioni e decidere».