Anche in Germania parlano di maledizione Spalletti, «è tornata la magia nera»

La Süddeustche si sofferma sugli aspetti esoterici della sconfitta di Milano: «Ogni volta, improvvisamente, le sue squadre si spengono»

Il quotidiano tedesco Süddeustche Zeitung scrive di maledizione Spalletti, di una vera e propria magia nera che da anni perseguiterebbe l’allenatore del Napoli. E ravvisa nella sconfitta con l’Inter l’inizio del periodo nero che puntualmente, ogni stagione, arriva.

Una maledizione del genere ti si attacca addosso. In qualsiasi regione d’Italia che non sia la Campania (la Süddeustche scrive Sud), la gente non ha dubbi sul fatto che l’allenatore Luciano Spalletti subisca una sorta di magia nera ogni volta che le sue squadre giocano partite importanti. Con una probabilità del cento per cento.

Il quotidiano scrive che in sé la sconfitta in casa dell’Inter non è una vergogna.

“Se non fosse per la storia della maledizione”.

La pausa dei Mondiali ha offerto ai tifosi delle altre squadre il tempo di cercare nel passato i motivi per cui il Napoli, fino ad ora così dominante, fallirà nuovamente nella lotta per il titolo. Come sempre accade da quando non c’è più Maradona.

Non è stata una ricerca particolarmente complessa, perché l’allenatore del Napoli Spalletti ha un’anomalia biografica: in un momento casuale della stagione inizia per le sue squadre una fase di sconfitte continue, nonostante fino a quel momento avessero giocato con eleganza giocosa, solidità mentale e una costanza quasi inquietante di vittorie. Improvvisamente la leggerezza scompare. È successo con Spalletti alla Roma e all’Inter, ma il fenomeno poteva essere notato anche in club più piccoli come l’Udinese.

La Süddeustche ricorda che il Napoli è ancora in testa alla classifica “con un comodo vantaggio di cinque punti sui campioni in carica del Milan, secondo in classifica”.

Una prima sconfitta potrebbe non significare molto nella lotta per il titolo ma con un po’ di scaramanzia mercoledì sera potrebbe essere interpretato come un presagio infausto: il Napoli non si era mai visto così debole e privo di ispirazione per tutta la stagione.

Il commento tecnico del match è tanto sintetico quanto efficace:

A Milano il Napoli controllava palla, ma l’Inter controllava il gioco.