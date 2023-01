Altri emendamenti Lotito: tassazioni ridotte anche per i rinnovi e addio divieto sponsor betting

Il Fatto quotidiano: ricordate le agevolazioni fiscali per alcuni calciatori stranieri? Sta lavorando per estenderle ai rinnovi. E potranno tornare gli sponsor di maglia

Lotito colpisce ancora. Il presidente della Lazio e senatore di Forza Italia è al lavoro per aiutare ancora il calcio (dopo averlo fatto sul rinvio delle tasse). Come scrive il Fatto quotidiano

vuole cambiare il “decreto Crescita” e il “decreto Dignità”, cioè i benefici fiscali sugli stipendi dei calciatori stranieri e il divieto di sponsor sulle scommesse.

Lotito vuole ritoccare la parte del decreto Crescita che riguarda i lavoratori sportivi: la famosa agevolazione fiscale per il rimpatrio dei cervelli. (…) Lo sconto doveva essere una tantum: il giocatore entrava in Italia con una tassazione ridotta, ma poi scaduto il contratto sarebbe dovuto tornare alle aliquote normali. Invece così l’agevolazione verrebbe prorogata. Tanto per fare un esempio, la sua Lazio potrebbe rinnovare Felipe Anderson e Pedro alle stesse condizioni di favore. Ma il vantaggio ovviamente riguarda tutti.

Il piatto forte è l’abolizione del divieto di pubblicità delle scommesse previsto dal decreto Dignità nel 2018. Verrebbe restituita ai club la possibilità di fare pubblicità “indiretta”: per intenderci, sì al brand sulla maglia, no agli spot che invitano al gioco. Così la Serie A potrebbe recuperare almeno 50 milioni di euro di sponsorizzazioni perdute.