Tanti saluti ai malpensanti che temevano Sozza, come se un arbitro di Seregno non potesse tifare anche Napoli e ora gridano allo scandalo per la frase di Handanovic

Alla faccia del complottismo napoletano: la prima ammonizione di Sozza è stata per Dzeko (Il Giornale)

Su Il Giornale, Riccardo Signori commenta l’ultima partita di campionato, che ha visto vittoriosi Milan, Inter e Juventus e sconfitto il Napoli.

“Al di là dei prevedibili mugugni napoletani, il campionato ha detto che se il Napoli deve risvegliarsi altre tre sorelle, anzi le sorelle per eccellenza, hanno messo la speranza in mano a tre generi diversi di protagonisti”.

Su Inter-Napoli, Signori smonta le teorie complottiste che si erano diffuse a Napoli quando è stata resa nota la designazione di Sozza, arbitro di Seregno, nel milanese. Alla faccia del complottismo, scrive: la prima ammonizione fischiata dal direttore di gara è stata indirizzata all’attaccante dell’Inter, Edin Dzeko. E scrive dei tifosi del Napoli, che prima si sono lamentati per la designazione di Sozza e poi hanno gridato allo scandalo per la frase di Handanovic all’arbitro.

“Il destino talvolta sceglie di essere velenoso: il Napoli era la squadra che aveva subito il minor numero di gol di testa (uno solo) e il benemerito centravanti bosniaco l’ha affondato proprio nella statistica che fa orgoglio. Con tanti saluti ai soliti malpensanti che prima temevano l’arbitro Sozza, come se un arbitro di Seregno non potesse esser tifoso anche del Napoli o del Milan, ed ora gridano allo scandalo per la frase, fors’anche infelice, di Handanovic che nel sottopassaggio, dove tutti potevano tranquillamente sentire, ha scandito: «Mi raccomando: oggi fischia pochissimo». Ed infatti la prima ammonizione è finita sulle spalle di Dzeko. Alla faccia dei complottismi evocati da Spalletti”.