Zielinski: «Nel Napoli non intendiamo mollare nulla nel 2022. Vogliamo fare la storia»

Intervista al CorSport: «Alla sosta siamo arrivati lanciati, dopo un periodo bellissimo, ma non è finita. Abbiamo ancora tante partite».

Il Corriere dello Sport intervista il centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski. La sua Polonia, al Mondiale, è riuscita a qualificarsi agli ottavi nonostante la sconfitta contro l’Argentina, per la differenza reti. Ammette che la Nazionale non ha giocato benissimo, anche se trapela tutto il suo orgoglio per la qualificazione della squadra.

Zielinski parla delle differenze tra la Polonia e il Napoli.

«La Polonia e il Napoli sono due realtà molto diverse. La mia Nazionale non gioca per imporre il suo calcio, spesso lascia l’iniziativa agli avversari e ripiega all’indietro, mentre il Napoli è abituato a controllare la palla e far valere le tante soluzioni offensive di cui dispone. Spero che questo concetto si possa applicare anche alla Polonia».

Zielinski racconta la partita contro l’Argentina e l’ansia derivante dal fatto di dipendere anche dal risultato di Arabia-Messico.

«Non è stato facile gestire l’attesa. Dalla panchina ci urlavano di non prendere un altro cartellino giallo, perché poteva essere determinante. Poi di non subire gol. Ma come fai a ragionare contro Messi? Quello ti fa una finta, ti gira la testa, ti può scappare un fallo. Non è successo ed è andata bene, per fortuna. Poi ha segnato l’Arabia ed è stato tutto più tranquillo».

Continua:

«A un certo punto stavo per chiedere agli argentini che conosco, quelli che frequentano il campionato italiano, di abbassare il piede dall’acceleratore. In fondo erano già sicuri del primo posto. Ma poi mi sono frenato, sarebbe stato un gesto antisportivo. E queste cose a me non piacciono».

Ora arriverà la Francia.

«A questo punto ci proviamo. Dobbiamo goderci il momento senza porci limiti. In una partita secca tutto può succedere. Certo, servirà una Polonia diversa rispetto a quella che avete visto finora».

Zielinski pensa anche un po’ al Napoli?

«Onestamente ora mi concentro sul Mondiale. Quando tornerò ricomincerò a dare il cento per cento per il club. Alla sosta siamo arrivati lanciati, dopo un periodo bellissimo, ma non è finita. Abbiamo ancora tante partite, tra campionato e Champions e non intendiamo mollare nulla nel 2022. Vogliamo fare la storia, così come l’abbiamo fatta qui con la Polonia».

Zielinski rivolge un pensiero anche a Ischia ed alla tragedia che ha colpito l’isola.

«L’ho vissuta con grande dolore. Sono vicino a tutta l’isola, un posto bellissimo, è successa una cosa terribile. Mando un messaggio alla gente: vi auguro tanta forza per risalire».