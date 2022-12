Ralf Schumacher: «Binotto preferiva Sainz a Leclerc»

«Binotto era più un fan di Carlos Sainz, che ha portato lui in Ferrari,e Leclerc ne ha sofferto un po’»

Pochi giorni dopo la fine dell’avventura di Mattia Binotto in Ferrari e la nomina di Frederic Vasseur come suo successore, Ralf Schumacher, ex pilota e zio di Mick ha parlato del rapporto che l’ormai ex team principal del Cavallino Rampante aveva con i due portacolori della scuderia di Maranello: Charles Leclerc e Carlos Sainz. Queste le parole di Ralf Schumacher a Sky Deutschland:

«Binotto era più un fan di Carlos Sainz, che ha portato lui in Ferrari,e Leclerc ne ha sofferto un po’» – ha detto l’ex pilota tedesco. Con l’approdo di Vasseur, il quale ha già lavorato in passato con Leclerc, le cose potrebbero essere diverse, almeno a detta del fratello di Michael.

Schumacher ha poi parlato della partnership pronta a nascere tra Sauber e Audi nel 2026: «L’Audi non è impostata in modo tale da volere che tutto sia tedesco, e ora hanno il tempo di sistemare tutto prima del 2026. Sono curioso di vedere quali idee ha Andreas Seidl per i piloti. Guanyu Zhou è più o meno sicuro del post e porta con sé anche un sacco di soldi che fino al 2026 non sono indifferenti per la Sauber. Valtteri Bottas, invece, potrebbe non rimanere a lungo.»