Napoli, il 21 dicembre amichevole in trasferta col Monaco (CorMez)

La squadra di Spalletti affronterà anche l’Antalyaspor e il Crystal Palace in Turchia, poi il Villareal allo stadio Maradona il 17 dicembre

Il Napoli inizia oggi la sua avventura in Turchia, dove rimarrà fino al 12 dicembre per prepararsi in vista della ripresa del campionato, dopo la sosta per il Mondiale in Qatar. Il Corriere del Mezzogiorno dà qualche informazione sulla trasferta, la condizione del gruppo e in particolare sulle amichevoli in programma, sia in Turchia che al rientro a Napoli. Il 21 dicembre il Napoli dovrebbe giocare contro il Monaco in trasferta.

La squadra di Spalletti è tornata ad allenarsi mercoledì a Castel Volturno. Rrahmani è ancora alle prese con la riabilitazione dopo l’infortunio: ieri ha svolto lavoro personalizzato in campo. Nelle prossime settimane tornerà in gruppo. Spalletti ha convocato 28 giocatori. Elmas non è partito con la squadra per motivi logistici, visto che era in Macedonia in vacanze per qualche giorno: si aggregherà al gruppo in giornata.

Mancheranno, naturalmente, i giocatori ancora impegnati con le rispettive Nazionali, dunque Zielinski, che domenica giocherà con la Polonia contro la Francia agli ottavi di finale, Anguissa, Kim e Olivera, che saranno di nuovo in campo in Qatar oggi e Lozano, che è stato eliminato dal Mondiale col Messico ma che si riunirà al Napoli dopo il ritorno dalla Turchia.

Il Corriere del Mezzogiorno scrive del ritiro e soprattutto delle amichevoli in programma.

Mercoledì prossimo il Napoli giocherà contro la squadra locale turca, l’Antalyaspor, alle 18:45 ora italiana, mentre domenica 11 ci sarà la sfida col Crystal Palace, alle 16 ora italiana.

Il Napoli tornerà in città l’11 dicembre in serata. Il 17 dicembre, al Maradona, la squadra di Spalletti sarà impegnata in un’amichevole con il Villareal di Albiol, mentre il 21 dovrebbe esserci l’ultima amichevole, in trasferta contro il Monaco, che occupa il sesto posto in Ligue 1 e disputerà i play-off di Europa League a febbraio contro il Bayer Leverkusen.