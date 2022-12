Le Parisien sul caso Traoré: in Italia il problema del razzismo nello sport è frequente

“Un regalo razzista“, Le Parisien lo scrive senza mezzi termini, raccontando la denuncia del pilone della Benetton Treviso sui social. E scrive che in Italia il problema del razzismo nello sport è frequente. Porta come esempio l’arresto dei tifosi della Juventus dello scorso settembre, dopo la gara tra Paris Saint Germain e squadra bianconera.

“In Italia il problema del razzismo nello sport è frequente. I tifosi italiani sono stati arrestati a margine dell’incontro tra Paris Saint Germain e Juventus lo scorso settembre“.

Dell’episodio scrivemmo all’epoca:

Due tifosi della Juventus saranno processati a Parigi per gli atti razzisti commessi al Parc des Princes durante la partita di Champions con il Paris Saint-Germain. Martedì sera sono stati arrestati quattro tifosi bianconeri. Le Parisien scrive che tre sono maggiorenni e uno è minorenne. Erano stati sorpresi a fare il saluto nazista e ululati da scimmia all’interno dello stadio parigino. La procura di Parigi ha spiegato che due dei tre adulti sono stati rinviati a giudizio per una data non ancora determinata per essere processati dal tribunale penale della capitale, uno per “insulto pubblico di natura razzista” e l’altro per “apologia di reato contro umanità”. Per quanto riguarda il terzo maggiorenne, la procedura è stata archiviata per mancanza di un reato sufficientemente grave secondo l’accusa. Per quanto riguarda il minore, la procedura per “pubblico insulto” è stata archiviata “a condizione di un divieto a comparire nell’Île-de-France per sei mesi”.