La Juventus pareggia 1-1 con lo Standard Liegi grazie al 19enne Soulé

Autogol di Danilo, in collaborazione con Szczesny e poi il pareggio di Soulé. Chiesa nemmeno convocato

All’Allianz Stadium va in scena l’ultima amichevole dell’anno della Juventus contro lo Standard Liegi.

Orfana degli argentini Di Maria e Paredes, di Pogba, Chiesa, De Sciglio, Bonucci e Vlahovic, la nuova Juventus, in senso dirigenziale, pareggia contro la squadra belga.

Nei primi 45′ minuti giocano quelli che dovrebbe essere i titolari alla ripresa del campionato contro la Cremonese. Eppure nel primo tempo la Juve di Allegri è sotto uno a zero a causa di un. autogol di Danilo.

Nel secondo tempo, Allegri rivoluziona la squadra e inserisce i giovani come Matias Soulé (19 anni) che pareggia su rigore.

Poco più di 9mila spettatori, come scrive la Gazzetta, assistono a una partita dai ritmi bassi che vede finire l’imbattibilità che durava da 8 partite (6 in campionato e 2 in amichevole).

Il tandem Szczesny-Danilo confeziona l’autogol del vantaggio belga. Nella ripresa lascia il posto a Perin, entrato anche per un fastidio al collo avvertito dal portiere polacco.

Il duo in attacco Keane-Milik non ha brillato nonostante un gol poi annullato per fuorigioco.

Il rigore trasformato dal giovane talento argentino nasce da un fallo su Compagnon. Spazio anche a Iling Junior, Barbieri, Hujisen e i “soliti” Fagioli, Gatti, Rugani, Miretti e Akè. Quest’ultima hanno accumulato più minuti rispetto ai compagni.

Per quanto riguarda Chiesa, invece, nonostante si sia allenato con i compagni, oggi non è stato nemmeno convocato. Probabile per lui un impiego parziale contro la Cremonese il 4 gennaio.