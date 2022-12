Klopp: «Nunez come Lewandowski, anche lui all’inizio non segnava mai»

Il passaggio di Darwin Nunez al Liverpool è stato uno dei trasferimenti più importanti dell’ultimo calciomercato estivo. L’attaccante dei Reds ha realizzato 9 gol in stagione ma è spesso criticato in Inghilterra per aver sprecato tantissime occasioni da rete. In difesa dell’uruguaiano è arrivato il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp che, facendo anche un paragone con Lewandowski (che lui ebbe al Borussia Dortmund), ha dichiarato: «Ci sono molte somiglianze ad essere onesti con Lewandowski. Anche lui ha vissuto la stessa storia».

«Con Lewandowski abbiamo fatto diverse sessioni ai tiri e lui non ne metteva dentro uno. Allora abbiamo iniziato a scommettere: quando segnava più di dieci gol, gli davo dieci euro, oppure era lui a doverli dare a me. Le mie tasche era piene di soldi all’epoca. Si tratta di mantenere la calma. Quando vedi il potenziale, devi avere pazienza. È così difficile nel mondo in cui viviamo. Ho vissuto questa situazione con Lewandowski. Si tratta solo di mantenere la calma e io sono super calmo».

Ha aggiunto in conferenza:

«Penso che siamo tutti d’accordo sul fatto che il giocatore abbia un grande potenziale. Sta giocando bene? No».

«Ma si sta sta impegnando in tutto. Ho avuto la stessa situazione con Lewandowski e non solo con lui. La squadra crede molto nelle potenzialità di Darwin e questo è davvero fantastico».

Nunez è arrivato al Liverpool dal Benfica per circa 80 milioni di euro. L’inizio per il bomber uruguaiano non è stato dei migliori ed in 20 partite con i Red’s ha segnato solo 9 reti, i tifosi del Liverpool si aspettano di più da lui ma c’è speranza per il futuro.