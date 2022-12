Juventus, il cda di salute pubblica implica l’abbandono della grandeur (Corsport)

Giudice: “sembra un comitato di salute pubblica, Dovrà sgombrare il terreno da pratiche gestionali che hanno dato risultati spiacevoli”

Il nuovo cda della Juventus è ovviamente su tutti i quotidiani. Come spesso accade, il commento più interessante è di Alessandro Giudice sul Corriere dello Sport: (qui Repubblica e Corriere della Sera)

Una missione non semplice attende il Cda bianconero, che l’assemblea nominerà il 18 gennaio su proposta dell’azionista di maggioranza. Dovrà anzitutto ristabilire l’immagine del club, intaccata dalle peripezie giudiziarie, gestendo pure i possibili contraccolpi del procedimento sportivo, riaperto dalla procura federale, come di quello penale riguardante i manager uscenti nonché – per la parte di responsabilità che riguarda le persone giuridiche – la stessa società. Dovrà sgombrare il terreno da pratiche gestionali che hanno dato risultati spiacevoli: non le proverbiali pulizie di Pasqua ma forse quelle di Natale.

Già nella composizione pare un Cda di salute pubblica. Dimezzato il numero (da 10 a 5) con professionisti dotati di comprovate competenze legali, contabili, fiscali, amministrative e due soli membri di estrazione manageriale a cui saranno conferite deleghe.

Un Cda normalizzato implica l’abbandono, nei prossimi anni, della grandeur. La Juve dovrà diventare un club come gli altri, capace di reggersi sulle sue gambe dimostrando di avere diritto di cittadinanza nel portafoglio dell’azionista senza le gigantesche iniezioni di cassa recenti. Motivate allora dalla prospettiva di un ritorno imminente, che non arriverà nei modi sperati e dovrà essere inseguito diversamente. Tagliare radicalmente le spese per recuperare la fiducia dell’azionista.