In Qatar muore un altro giornalista: «è morto all’improvviso»

I giornalisti morti in Qatar adesso sono due. Dopo il giornalista Grant Wahl, che ha perso la vita durante Olanda-Argentina, oggi è capitato di nuovo. E’ morto Khalid al-Misslam, fotoreporter della stazione televisiva qatariota Al Kass. Le cause del decesso sono sconosciute. La notizia è stata data dall’emittente televisiva su Twitter. Di Kahlid al-Misslam si sa soltanto che è morto mentre “copriva” il Mondiale. Secondo i media locali, il giornalista è morto improvvisamente. Sui social network, l’emittente ha confermato la morte, ha detto che è in lutto e non ha dato ulteriori informazioni.

Al Kass scrive sui social:

“I canali Al Kass piangono la morte di Khaled al-Misslam, un fotografo del dipartimento creativo”.

Al Kass TV photojournalist Khalid al-Misslam passed away recently.

Al- Misslam, a Qatari, died suddenly while covering the FIFA World Cup Qatar 2022. We believe in Allah’s mercy and forgiveness for him, and send our deepest condolences to his family. pic.twitter.com/M1ZyoBJWkW

— Gulf-Times (@GulfTimes_QATAR) December 10, 2022