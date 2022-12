Il Guardian torna sul misterioso calciatore della Premier League indagato per due presunti stupri. Gli è stata di nuovo prorogata la libertà su cauzione fino a inizio gennaio. E’ la terza volta che accade, l’ultima.

“Al calciatore della Premier League indagato per due presunti stupri è stata prorogata la cauzione fino a inizio gennaio. E’ l’ultima proroga della cauzione del giocatore, che sarebbe dovuta scadere a fine novembre, da parte della polizia metropolitana. Inizialmente era stato arrestato a luglio e rilasciato su cauzione fino all’inizio di ottobre, prorogato da una data iniziale ad agosto, prima che fosse accettata una domanda per continuare la sua libertà su cauzione fino alla fine di novembre”.

Inizialmente era accusato di tre violenze sessuali. Una delle accuse è decaduta, ma le indagini sulle altre due continuano.

Il giocatore è stato inizialmente arrestato con l’accusa di stupro nei confronti di una donna che sarebbe avvenuto nel giugno di quest’anno; è stato preso in custodia e ulteriormente arrestato perché sospettato di altri due episodi di stupro, che avrebbero avuto luogo nell’aprile 2021 e nel giugno 2021 contro un’altra donna.

Il misterioso giocatore non è stato nominato per motivi legali, ma è stato un membro regolare della prima squadra del suo club in questa stagione. Il club sapeva dell’accusa di stupro contro di lui già nello scorso autunno.