Lo riporta Firenzeviola.it, che intervista il suo avvocato difensore. Non c’era alcuna allusione alla tragedia dell’Heysel

Fiorentina-Juventus, il tifoso viola con la maglia del Liverpool tifava Reds: revocato il Daspo

Secondo quanto scrive Firenzeviola.it, è stato revocato il Daspo al tifoso della Fiorentina che in occasione di Fiorentina-Juventus si presentò al Franchi, in Curva Ferrovia, con la maglietta del Liverpool indosso. Si pensò fosse un riferimento alla tragedia dell’Heysel, invece è passata la linea del suo avvocato difensore: il tifoso viola è un grande tifoso dei Reds. Era andato al Franchi subito dopo aver visto Liverpool-Everton in un pub, semplicemente non aveva avuto il tempo di cambiarsi.

Firenzeviola.it intervista l’avvocato del tifoso, Mattia Alfano.

“Vogliamo dare la nostra visione della vicenda che è stata fortemente fraintesa. Il mio assistito è dovuto fuggire all’estero perché il suo nome e la sua faccia sono circolati su internet ben prima del provvedimento che ancora non è arrivato. Valentino è stato soggetto di una vera e propria tempesta mediatica da parte di tifosi che da tutta Italia lo minacciano di morte. Vogliamo ricostruire la vicenda secondo i fatti. Valentino, come il figlio, ha una grande passione per il Liverpool, il giorno della partita i reds giocavano il derby importante contro l’Everton e lui è andato al pub con la maglia del Liverpool e poi non riuscendosi a cambiare ci è andato al Franchi. Non voleva assolutamente fare riferimento alle vittime dell’Heysel, è stato solo accidentale che lui avesse quella maglia. Non c’era nessuno collegamente con quella tragedia, voleva fare riferimento all’ultima Champions vinta dal Liverpool, una competizione che la Juventus non riesce mai a vincere. Il Daspo è un provvedimento fortemente limitativo della propria libertà personale. Non sappiamo se ci sarà la firma obbligatoria oppure no ancora. Non capisco perché è già considerato una persona pericolosa senza esserci stato alcun provvedimento”.