Damiani: «Il gioco di Spalletti ha migliorato Osimhen»

A Tmw Radio: «Osimhen ha delle caratteristiche che gli permetteranno di essere protagonista a lungo. È rapido, si muove molto ed è forte di testa»

Oscar Damiani, procuratore sportivo ed ex calciatore, è intervenuto a Tmw Radio per parlare degli ultimi movimenti di calciomercato. L’ex giocatore del Milan tra i vari argomenti ha parlato anche della crescita di Osimhen

«Bisogna dare atto ai dirigenti del Napoli di aver acquistato giocatori forti senza strapagarli e valorizzandoli anche tramite il lavoro dell’allenatore. Osimhen ha delle caratteristiche che gli permetteranno di essere protagonista a lungo. È rapido, si muove molto ed è forte di testa. Il gioco di Spalletti ha migliorato tanti giocatori e Osimhen è uno di questi».

Sul mercato di gennaio:

«La situazione economica è chiara a tutti e perciò è impensabile spendere tanto. Non aspettiamoci giocatori importanti, al massimo qualche giovane. Non possiamo più permetterci bilanci in rosso come quelli di molte società».

Damiani sulla possibilità che Vlahovic lasci già la Juventus:

«Con quello che lo hanno pagato non credo possa partire. Ha avuto dei problemi fisici che lo hanno frenato, ma qualora dovesse superarli potrebbe dare ancora tanto alla Juventus».

Vlahovic al momento è fermo in infermeria per una pubalgia. L’attaccante serbo è stato impegnato pochissimo al Mondiale dal ct Stojkovic a causa delle precarie condizioni e aveva saltato anche l’ultima di campionato con i bianconeri. L’ex Fiorentina sarebbe in bilico alla Juventus e davanti ad un offerta congrua potrebbe lasciare Torino già la prossima estate.