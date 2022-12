Boris Becker verrà estradato in Germania

L’ex tennista può beneficiare di uno schema “fast-track” che permette l’estradizione. In Germania potrebbe scontare la pena in libertà.

Boris Becker torna in Germania grazie ad una norma che prevede l’estradizione nel paese d’origine.

L’ex fuoriclasse del tennis ha ancora la cittadinanza tedesca nonostante si trovi in Inghilterra dal 2012 ed è detenuto da oltre otto mesi a causa di una condanna per bancarotta fraudolenta.

Vincitore per ben tre volte del torneo di Winbledon, dallo scorso aprile si trova nel penitenziario di Huntercombe, nel Oxfordshire.

A dare notizia dell’imminente estradizione è Repubblica e aggiunge che una volta tornato nel proprio paese d’origine, il 54enne potrebbe tornare presto libero.

La sua condanna prevede un periodo di detenzione minimo di 15 anni ma Becker può beneficiare di uno schema “fast-track” che permette l’estradizione a determinate condizioni. L’ex tennista, a Londra dal 2012, non ha mai chiesto la cittadinanza inglese. Questo gli permette di tornare in Germania dove Becker potrebbe finire di scontare la pena in libertà senza però la possibilità di ritornare in Inghilterra.