Beccaglia: «Ci sono donne che mi accusano di aver rovinato la vita al mio molestatore» 

«Sono felice. Anche se mi stanno insultando tutti sui social, come se io avessi commesso qualcosa di sbagliato, ma non è così. Purtroppo, come già un anno fa, quando è successo il fatto, anche ora sono travolta da insulti terribili. Quel che è peggio è che molti arrivano da donne. Dicono che ho rovinato la vita a quest’uomo. Ma io gli ho solo detto che quello che stava facendo non andava bene».

La Beccaglia continua: