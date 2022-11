Tiago Pinto: «Inaccettabile tirare in ballo la Roma per la non convocazione di Abraham in Nazionale»

A Dazn: «Se Tammy non va in Nazionale perché ha fatto pochi gol nell’ultimo mese allora Smalling dovrebbe essere titolare»

Nel pre partita di Roma-Torino, ai microfoni di Dazn ha parlato il direttore generale della Roma, Tiago Pinto. Ha commentato la mancata convocazione di Tammy Abraham ai Mondiali da parte della Nazionale inglese.

“Non posso accettare che dopo una convocazione in Nazionale si cerchi di giustificare le convocazioni con quello che è successo nel club. Se Tammy non va in Nazionale perché ha fatto pochi gol nell’ultimo mese e poi va, per esempio, un ragazzo che ha fatto più gol di lui ma ieri era in panchina, allora Smalling dovrebbe essere titolare con l’Inghilterra. Noi siamo soddisfatti di Tammy e di tutti i ragazzi che vanno al Mondiale. Non posso accettare che dopo una convocazione si venga a parlare del lavoro che i ragazzi fanno alla Roma come fosse una giustificazione”.

Queste sono le parole con cui Abraham aveva commentato l’esclusione dai convocati, di cui oggi ha parlato Tiago Pinto.

«Prima di parlare della partita, vorrei dire qualcosa alla squadra, al mister e ai tifosi, alla gente di Roma. So di non essermi espresso ai miei livelli, è stato difficile per me, alla fine sono una persona. Ci sono periodi buoni e periodi brutti. Venivo da un periodo con poca fiducia e pochi gol. Avevo difficoltà a dormire per il modo in cui stavo giocando. Tutti sanno quello che posso fare e dare alla squadra, oggi volevo mostrare a tutti, soprattutto dopo il derby perso. Si poteva vedere, quando sono entrato, la rabbia dentro di me. Tornerò e lo dimostrerò. È bello segnare, aiutare la squadra, soprattutto dopo non aver segnato per tanto tempo in Serie A. Volevamo vincere e sarei stato più contento se avessimo vinto. Ma questo è il calcio, ora dobbiamo dare una riposta nella prossima gara. Abbiamo bisogno dei tre punti e faremo il possibile. Dopo ci sarà la pausa e dobbiamo tornare nel miglior modo possibile, anche io devo tornare più forte della scorsa stagione. L’ho detto in tante interviste, amo i tifosi della Roma, anche nei momenti difficili mi hanno sempre supportato e incoraggiato. I giornali possono dire ciò che vogliono. Tutti sanno quello che posso fare. Ringrazio i tifosi ed è tempo di ripagarli come la scorsa stagione».