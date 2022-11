Spalletti a Sky: «Abbiamo avuto la conferma che siamo una squadra forte»

Il tecnico: «Grandissima prestazione, squadra consapevole. Nel finale ho visto che la squadra poteva accontentarsi»

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni di microfoni di Sky nel post partita della sfida di Anflied contro il Liverpool:

Secondo me abbiamo fatto una grandissima prestazione, per gran parte della partita abbiamo tenuto palla bene, abbiamo creato ipotetiche situazioni per andare a concludere, mantenuto la partita in equilibrio totale senza andare mai in affanno, è stato fondamentale. Gli episodi da ultimo, man mano che passavano i minuti sembrava che la squadra si potesse accontentare, ho provato a fare cambi che potessero mantenere lo stesso livello di freschezza.

La squadra deve crescere?

«secondo me da un punto di vista di mentalità, loro sono più bravi a fare questo, a crederci, a mantenere stessi ritmi per 90 minuti, sono abituati a giocare così finché non sono dentro negli spogliatoio, sono state valutazioni nostre involontarie ma abbiamo fatto una grande prestazione.

È un gruppo forte, venire qui a fare la partita che abbiamo fatto per lunghi tratti della gara è sintomo di convinzione, consapevolezza, c’è da metterlo in pratica per avere il documento che dice che sei veramente forte.

La classifica recita Napoli primo

Grandissimo risultato proprio perché c’era il Liverpool. Condotto in maniera stratosferica, eccezionale dai nostri calciatori.

Fisicamente abbiamo retto molto bene, difficoltà sulle palle inattive. Nelle ultime dieci gare hanno battuto in media dieci corner a partita. È un momento in cui se non hai struttura, fisicità, non basta che sai palleggiare. Siamo stati bravissimi. Abbiamo la conferma che siamo una squadra forte.