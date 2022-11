Salvatore Esposito: “Kvara ha riportato la passione a Napoli”

L’attore napoletano a Sportsweek ha paragona Kvaratskhelia a un grande del passato come George Best

Nell’anticipazione di Sportweek, magazine della Gazzetta, ci sarà un lungo approfondimento su Khvicha Kvaratskhelia, con un’intervista a Salvatore Esposito. Nel giornale sarà trattata l’impatto e l’importanza che ha avuto il talento georgiano sul Napoli e su Napoli. Infatti, l’ex Dinamo Batumi è diventato un carine importantissimo nello scacchiere di Spalletti, tanto da scomodare paragoni scomodi con talento del passato.

Nel periodico ci sarà anche l’intervista a Salvatore Esposito attore napoletano diventato famoso grazie al ruolo di Genny Savastano in Gomorra. L’artista, noto tifoso napoletano, ha paragonato il talento azzurro ad un grande del passato e non solo:

«Kvara è come Best e… Botticelli: nelle movenze mi ricorda il campione nordirlandese e con lui la città vive una nuova primavera, è rifiorita la passione».

Kvaratskhelia purtroppo non giocherà a Bergamo. Gli azzurri dovranno fare a meno del talento classe 2001 a causa di una lombo-sciatalgia. Perdita importante per una partita che sarà snodo fondamentale per i partenopei che hanno la possibilità di allungare: l’Atalanta è seconda a cinque punti. Il georgiano è stato il calciatore che più si è messo in mostra: 8 gol e 10 assist in 17 partite. Ma non è solo questione di numeri.

Il numero 77 ha lasciato tutti a bocca aperta per la straordinaria capacità di saltare l’avversario, tanto da mettere in apprensione anche Klopp e il suo Liverpool. Infatti, il tecnico tedesco ha limitato il raggio d’azione di Alexander-Arnold uno dei terzini più offensivi d’Europa.