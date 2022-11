Roma, rubata l’auto di Camara (la seconda in un mese), danni a quella di Matic 

Sulla Gazzetta. Il centrocampista giallorosso era stato già derubato il primo ottobre, ora i ladri hanno portato via l’auto messagli a disposizione dalla Roma

Il centrocampista della Roma, Mady Camara, ha subito il secondo furto di auto nel giro di poco più di un mese. Lo racconta la Gazzetta dello Sport. Camara aveva parcheggiato la vettura messagli a disposizione dal club vicino la sua abitazione: non l’ha più ritrovata. Gli era successo già il primo ottobre, quando, mentre era impegnato a fare shopping i ladri gli avevano sottratto la sua Hyundai Ioniq.

“Per la seconda volta dall’inizio della sua avventura nella Capitale, Mady Camara si è trovato costretto a recarsi in commissariato – insieme all’interprete del club giallorosso – per denunciare il furto della sua auto. Il copione è dei più classici: dopo aver parcheggiato in via del Ciclismo – vicino alla sua abitazione – nella notte tra giovedì e venerdì la Hyundai Santa Fe, messa a disposizione dalla Roma, è stata rubata. Il primo ottobre, dopo la vittoria ottenuta dagli uomini di Mourinho contro l’Inter a San Siro, all’ex Olympiakos era stata fatta sparire una Hyundai Ioniq: in quel caso i malviventi avevano agito alla luce del sole, approfittando dell’assenza del calciatore (si era allontanato per fare shopping)”.

Non solo Camara. Anche Matic ha vissuto una disavventura con la sua auto, che è stata danneggiata dai vandali.

“A svegliarsi con una brutta sorpresa non è stato soltanto il guineano. Anche Nemanja Matic ha dovuto sporgere denuncia contro ignoti, dopo aver ritrovato la sua Mercedes Classe G con un finestrino in frantumi e senza volante”.