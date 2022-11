Il PSG detiene un altro record in comune con il Napoli: zero partite perse. Con la grande differenza di disponibilità economica e di competitività dei due campionati.

Il PSG vince 5-o al Parco dei Principi e sale a quota 41 punti. La squadra guidata da Galtier si porta subito in vantaggio grazie al gol del solito Mabppé all’undicesimo, unico squillo nel primo tempo. Nella ripresa la squadra di casa parte più convinta e inizia a dilagare. Nell’arco di sei minuti vanno in rete Soler (51′) e l’ex Inter Hakimi (57′). Al termine della partita arrivano poi i gol di Renato Sanches (81′) e di Ekitike (84′).

Il PSG è l’unica squadra, nei cinque migliori campionati d’Europa a tenere il passo del Napoli. Infatti, come gli azzurri, ha collezionato 13 vittorie e 2 pareggi. Altro dato in comune con il Napoli è lo 0 nella casella sconfitte. La squadra di Messi, Mabappé e Neymar è l’unica imbattuta, insieme alla squadra di Spalletti, nei maggiori campionati europei. Numeri che sottolineano la grande stagione degli azzurri, rendendolo quasi “il PSG” italiano. La grande differenza tra le due squadre sta in due grandi aspetti: Il Napoli non ha speso centinaia di milioni per costruire la sua forza e la Ligue1 è un campionato meno competitivo della Serie A, grazie alla disponibilità degli sceicchi. Un’altra differenza sta nella classifica dove i parigini hanno un vantaggio di sei punti sul Lens, mentre il Napoli potrebbe mantenere il distacco invariato in caso di vittoria di Lazio o Milan o di entrambe.

La squadra del fondo qatariota era una delle possibili avversarie in Champions del Napoli. Dopo il curioso piazzamento (secondo per reti in trasferta) nel girone della Juve rappresentava la mina vagante per le prime qualificate, che la sorte ha voluto accoppiare con il Bayern Monaco. Per l’occasione anche mister Spalletti fece un sospiro di sollievo, dopo che dall’urna fu estratto il nome dell’Eintracht Francoforte, dichiarando:

«A questi livelli sono tutti abbinamenti tosti, difficili, anche se evitare il PSG ci può far piacere. Comunque l’Eintracht di Francoforte è la detentrice dell’Europa League , il secondo trofeo continentale, ed è una squadra in forte ascesa. Non sarà certo facile».